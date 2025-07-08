AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan’ın oğlu Abdullah ile Beyza Gülümser çiftinin nikahı için ilçeye giden AK Partili başkanlar biraraya geldi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, AK Partili İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri düğün için geldikleri Osmancık’ta mini bir istişare toplantısı yaptı.

Düğün için gündüz saatlerinde ilçeye giden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları ile biraraya gelerek sohbet etti.

Muhabir: Haber Merkezi