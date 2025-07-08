Temmuz ayı olağan Belediye Meclis Toplantısı öncesinde AK Parti ve MHP’de ayrı ayrı grup toplantıları düzenlendi. Daha sonra ise AK Parti ve MHP’nin yer aldığı Cumhur İttifakı grubu olarak son bir toplantı daha gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda bugün yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı’nın gündem maddeleri ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi