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Çomar Barajı mevkiinde geri geri manevra yaparken otomobilin baraj gölüne uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Arap Ali Şaltu (83) idaresindeki otomobil geri geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraja uçtu. İhbar üzerine aracın uçtuğu Çomar Barajı’na 112 Acil Servis ekipleri, İtfaiye Ekipleri ve AFAD kurtarma ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü boğularak hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Menevşe Ö. (42) yaralandı.

Arap Ali Şaltu'nun cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kazada yaralanan Menevşe Ö'nün hastanede tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Arap Ali Şaltu'nun Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun amcası olduğu öğrenildi.