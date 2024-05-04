Alınan bilgiye göre Ceren Koçak idaresindeki 19 ACF 499 pkakalı otomobil Alaca'dan Çorum'a seyir halindeyken Dudluca Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Nur Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Sema Nur Tosun, olay yeri incelemesinin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı.
Editör: Haber Merkezi