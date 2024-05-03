Alaca'da Çiftçi Mallarını Koruma Birliği’nin seçimleri yapıldı. Eski Başkan Zübeyir Dursun aday olmazken, tek liste halinde girilen seçimde Osman Çiftçi, başkanlığa seçildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seçime Belediye Başkanı Şerif Arslan ve birlik üyeleri katıldı.

Kongre sonunda Alaca Çiftçi Malları Koruma Birliği Yönetimi şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu: Osman Çiftçi, Gökhan Yıldız, Uğur Arslan, Ellez Arslan ve Gürsel Önel. Yönetim Yedek: Hadi Gözel, Halit Baykara, Şenol Yurdagül, Kamil Bolat ve Ali Kerem Ercoşkun.

Editör: KEMAL YOLYAPAR