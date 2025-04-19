Alaca İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Alaca Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, özellikle yaya geçişini engelleyen işgaller tespit edilerek gerekli iş yeri sahiplerine uyarılar yapıldı.

Kamu düzenini ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara uymayan iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının beklendiğini ifade etti.

Editör: İHA AJANS