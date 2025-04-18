Mahallelerin ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallelerde yaşam kalitesini geliştirmek ve artırmak gibi önemli görevine olan muhtarlar Alaca’da da Muhtarlar Derneği olarak örgütlendi.

Muhtarlar Derneği’nin açılışı resmi olarak yapıldı. Ayrıca derneğin ilk kongresi de gerçekleştirildi.

Muhtarları tek çatı altında toplayarak yerel yönetimlerde dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Osman Çiftçi; “Muhtarlarımızın sesi olmak, sorunlarını ortak bir platformda dile getirmek ve çözüm üretmek amacıyla bu derneği kurduk.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ