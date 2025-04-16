Kadın girişimci Hatice Çakan, hayalini gerçekleştirdi. Memleketi Alaca'ya dönen genç kadın, anne ve çocuklara özel bir kafe konseptini hayata geçirdi. Törenle hizmete açılan Tefani Kadınca Kafe, annelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bir mekan ve oyun alanı sunuyor.

İşletmenin açılışına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Uzman Klinik Psikolog Özlem Çağlar ve davetliler katıldı.

Açılışta davetliler, yeni işletmenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, Hatice Çakan’ı kutladı.

Açılışın ardından protokol üyeleri kafeyi gezerken, Hatice Çakan konuklarına konseptle ilgili bilgi verdi.