Kaza ilçeye bağlı Eskiyapar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Ankara istikametine seyir halinde olan İsa K. yönetimindeki 60 ABV 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak tarlaya devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü İsa K.(44), B. N. K. (5), M. K. (14) ve anne N. K. (41) kazada almadan kurtuldu. Kaza gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan aileyi 112 ekipleri kontrol amaçlı Alaca Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontroller sonucunda aile fertleri taburcu edilirken devrilen araçları ise çekici yardımıyla olay yerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.

Editör: İHA AJANS