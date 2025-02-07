Çorum’dan 50 olmak üzere Samsun, Amasya ve Tokat’tan yaklaşık 96 usta ve usta adayının katılımıyla ÇESOB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim Başbuğ Oto Yedek Parça ve Schaeffler Türkiye’nin alanında uzman teknik personelleri tarafından verildi. Sürdürülebilir gelecek için sektördeki yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olan usta ve usta adayları, çift kavramalı debriyaj değişimine dair eğitim sertifikası almaya hak kazandı.



Uygulamalı olarak düzenlenen tam otomatik şanzıman eğitimi Başbuğ Oto Yedek Parça Bölge Satış Yöneticisi Emrullah Tankoç, Saha Pazarlama Uzmanı Eren Aygün, Marka Gelişim Sorumlusu Burak Akın, Bölge Satış Uzmanı Onur Menteş, Schaeffler Türkiye’den ise Teknik İşler Müdürü Ahmet Onay ve Teknik Eğitmen Şahin Azmark tarafından verildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un katkıları ile gerçekleştirilen eğitim organizasyonu sonunda ise Başbuğ Oto Yedek Parça ve Schaeffler Türkiye’nin alanında uzman eğitmenlerine Birlik Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gayretli, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile oda yöneticileri tarafından plaket takdim edildi. Başbuğ Oto Yedek Parça ve Schaeffler Türkiye yetkilileri de kendilerini Çorum’a davet ederek bu eğitimin verilmesini sağlayan ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür plaketi sundu.

Eğitimin hayatta karşılaşacağımız pek çok sorunu çözmemize, yeni şeyler öğrenmemize ve kariyerlerimizi ilerletmemize yardımcı olan önemli bir faktör olduğunu ifade eden Oda Başkanı Necmettin Uzun, bu yüzden oda olarak eğitime önem verdiklerini n altını çizdi. Eğitime katılarak yenilenen teknolojiyi yakından takip eden tüm usta ve usta adaylarına teşekkür eden Başkan Uzun, oda olarak sanayi ustalarına yönelik eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

2 gün süren eğitimler sonunda ise Başbuğ Oto Yedek Parça tarafından usta ve usta adaylarına öğle yemeği ikramında bulunulurken ayrıca çeşitli hediyeler verildi.