Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün akşam hayata veda eden tanınmış iş insanı, Esen Elektrik firması sahibi, Elektrik Mühendisi Eftal Zihar’ın cenazesi, bugün saat 11.30’da Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’nden alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilecek, Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

Eczacı Özgür Zihar’ın eşi, Noyan ve Beyza Zihar’ın babaları, Mimar Ender Zihar’ın ağabeyi olan Eftal Zihar (62), dün akşam evinde geçirdiği rahatsızlık üzerine Özel Hastane’ye kaldırılmış, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak saat 20.15 sıralarında hayatını kaybetmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.