Oto tamir ve bakım işleri ile yedek parça ticareti, tümüyle erkeklere özgü meslekler olarak bilinir. Hatta, Çorum’un geçmişteki sanayi çarşısına “dişi sineğin bile girmediği” şeklindeki bir espri hâlâ hatırlardadır.

Gerçi bu tablo son yıllarda değişti, ama ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Aylin Alveren Özen, adeta “eski köye yeni âdet getirdi”.

Aylin Alveren Özen’in Mimar Sinan Sanayi Sitesi’nde açtığı “Master Oto” isimli yedek parça ve bakım servisi, büyük bir değişimi simgelerken, işyeri yöneticisi olarak yine bir kadını, İlkay Altemir’i işin başına getirmesi de “sanayi çarşısında kadın” imajını daha da güçlendirdi.