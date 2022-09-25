Edinilen bilgiye göre, Şenyurt Mahallesi Tuzla Sokak'ta bulunan Recep Dağ’a ait evin müştemilatında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Durumu itfaiyeye bildiren vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek yayılmasını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri büyümeden yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını başlattı.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve yangının çıkış nedenin araştırıldığı öğrenildi.