2024 yılı için açıklanan asgari ücret 17 bin 002 TL olurken, Osmancık’ta bir işçiye en düşük 22 bin 625 TL verilmesi kararlaştırıldı. Osmancık Belediyesi tarafından ‘Osmancık Belediyesi’nde asgari ücret 22 bin 625 TL’ denilerek bir paylaşım yapıldı. Belediyede çalışan işçilerin maaşı; son imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yeni asgari ücret artışı ile birlikte en düşük maaş: 22,625 TL, yüksek maaş ise 23,732 TL oldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Belediyemizde görev yapan memurların sosyal denge sözleşmesini de yeniledik. Yetkili sendika temsilcisi Vedat Kayalı ve Kurum Temsilcisi Nadir Öksüz'e teşekkür ediyorum. Memurlarımıza hayırlı olsun” dedi.