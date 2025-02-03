Osmancık’ta oynan 1. Amatör küme 4. Hafta müsabakası Osmancık Gücü ve Alaca Belediyesi Spor futbol karşılaşmasını takip eden basın mensupları, Osmancık İlçe Spor Müdürlüğü'ne ait binada zor anlar yaşadı. Karşılaşma boyunca canlı yayın yapan ve çekimler yapan basın mensuplarına, binanın ikinci katındaki lobi olarak adlandırılan balkonlu alanın kullanımına izin verilmedi.

Zorlu koşullar altında yayın yapmaya devam eden basın mensupları, gerginleşen karşılaşma sırasında zor anlar yaşadı. Ayrıca, yayına müdahale etmek zorunda kalan bazı basın mensuplarının kamera ve tripodları da zarar gördü. Tüm bu olumsuzluklar, karşılaşmayı sahada takip etmek zorunda kalan basın ekiplerinin, çekim yapamadan sahadan ayrılmalarına neden oldu.

Osmancık İlçe Spor Müdürlüğü tarafından yaşanan bu olumsuz uygulama, basın mensupları tarafından tepkiyle karşılanırken, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden açıklama bekleniyor.