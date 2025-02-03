Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Karadeniz Bölge Şampiyonası Tokat, Sakarya, Konya ve Kayseri olmak üzere 4 ilde yapıldı. Kuzeydoğu bölge müsabakalarının oynandığı Tokat grubunda mücadele eden Çorum Arena Spor Kulübü antrenörler Mesut Kuşgöz, Derya Bilgili, Sedef Kuşgöz, Muammer Kaya ve Ergün Koçak önderliğinde 4 erkek, 7 kız sporcu ile mücadele etti.

Kızlarda Burcu Asel Tuncer, Derin Mülazım, Eylül Ece Becer, Öykü Deniz Erkoç, Elif Su Erkoçak, Beren Su Zer ve Arnisa Şeker, erkeklerde ise Ali Said Akdoğan, Kaya Temir, Canberk Sevindik ve M.Emre Kantik oyuncu grubu ile mücadele eden Arena Spor Kulübü şampiyon oldu.

Kızlarda Arena Spor Kulübü’nün ardından Amasya Kutlubey Okulları Spor Kulübü ikinci, Ankara Lider Engelliler Spor Kulübü üçüncü, erkeklerde ise Sinop Doruk Spor Kulübü ikinci, Çaykur Rizespor ise üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Çorum temsilcilerinden Çorum Belediyesi Spor Kulübü erkeklerde dördüncü olarak finalleri kıl payı kaçırdı.