Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Hasan Hüseyin Boşnak Sezonu Badminton Süper Ligi 7. Etap müsabakaları 9-10 Kasım tarihleri arasında Çorum’un Osmancık ilçesinde yapıldı. Türkiye’nin badminton branşındaki en önemli kulüplerinin yer aldığı müsabakalar öncesi açılış töreni düzenlendi.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık Belediyespor Kulübü Başkanı Emrah Tüysüz katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından 12 takımın mücadele ettiği Süper Lig 7.etap müsabakalarına geçildi. Çorum temsilcisi Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü müsabakaların ilk gününde Samsun Akademi Gençlikspor Kulübü’nü 5-2 yenerken, aynı gün ikinci müsabakada Ankara Gençlik Merkezi Spor Kulübü’ne aynı skorla mağlup oldu. Çorum temsilcisi son gün ise İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaştı. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü bu maçı 7-0 kazanarak 2 galibiyet, 1 yenilgi ile 7.etabı tamamladı.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan 18 karşılaşma sonunda Süper Lig 7.etap müsabakaları tamamlandı. Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü 40 puanla zirvede, bir diğer Erzincan temsilcisi Türk Telekom Spor Kulübü ise 36 puanla Çorum etabını ikinci sırada tamamladı. Çorum temsilcisi Osmancık Barış Boyar Spor Kulübü ise 16 puanla altıncı sırada yer aldı.

KATKISI GEÇENLERE PLAKET

Hasan Hüseyin Boşnak Sezonu Badminton Süper Ligi 7. Etap müsabakaları sonunda Badminton Federasyonu tarafından katkıda bulunanlara plaket verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı tarafından AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık Belediyespor Kulübü Başkanı Emrah Tüysüz’e teşekkür plaketi takdim edildi.

BOYAR’DAN TEŞEKKÜR

Çorum’un badminton branşındaki en önemli spor adamlarından biri olan Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda milli takımlar antrenörü Barış Boyar müsabakalar sonunda yaptığı açıklama ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmancık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Avrupa standartlarında bir organizasyonun kazasız, belasız tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Boyar, Türkiye’nin en başarılı kulüplerini Osmancık’ta ağırlamaktan dolayı da gururlu olduklarını söyledi. Fair-Play çerçevesinde geçen müsabakalarda tüm kulüplerin kıyasıya mücadele ettiğini de belirten Boyar, “Böylesine büyük bir organizasyonu ilçemize veren Federasyon Başkanımız Ercan Yıldız başta olmak üzere As Başkanlarımız Zafer Şahin, Şaban Kırcalı ve tüm yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim.

Osmancık için bir ilk olan ve ilçemizede çok yakışan bu organizasyonda gerek arayarak gerekse açılışımıza katılarak, bizleri yalnız bırakmayan Çorum Vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamımız Furkan Duman’a, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e ve Belediye Meclis Üyelerimize, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’a, İlçe Spor Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze Osmancık Belediye Spor Kulübü Başkanı Emrah Tüysüz’e, Meclis üyemiz Fatih Eren’e ve can abim Hüseyin Cebeci’ye şahsım ve camiam adına çok teşekkür ederim” dedi