Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Osmancık’ta düzenlendi. 5 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği grup birinciliğinin ilk gününde sabah seansında Çankırı’yı, akşam seansında ise Tokat’ı mağlup eden Osmancık Belediyespor, ikinci gün sabah seansında ise Ankara TED Kolejliler’e 3-0 mağlup oldu. İkinci gün akşam seansını BAY geçen Çorum temsilcisi üçüncü gün sabah seansında ise Amasya Şehzade Voleybol ile karşılaştı. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Osmancık’ın yıldız sultanları 3-2 kazanmasına rağmen grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve gruplara veda etmek zorunda kaldı.

Editör: RIFAT KARA