Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Badminton İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine merkez okullarının yanı sıra ilçe okullarından da katılım oldu. Çekişmeli geçen ve renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda şampiyonluk kupası Osmancık Cumhuriyet Anaodolu Lisesi’nin olurken, Merkez Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.