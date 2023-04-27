Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği 25-27 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta yapıldı. Sivas, Yozgat ve Tokat temsilcileri ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor grupta oynadığı ilk maçında Sivas Çimentospor’u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İkinci maçında Tokat temsilcisini 3-1’le geçen Çorum’un genç sultanları dün son maçında Yozgat Yurdum Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Sorgun İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 3-0 kazanarak grubu 9 puanla yenilgisiz lider tamamladı.

Bu sonuçların ardından Yozgat grup şampiyonu olan Çorum temsilcisi yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

(Rıfat KARA)