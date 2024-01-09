Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Osmancık Belediyespor’un, altyapısında yetişen 5 sporcusu profesyonel yapıldı.

Antrenör Ümit Gökgöz’ün yaptığı açıklamaya göre, Osmancık Belediyespor altyapısında oynayan 2006 doğumlu Sena Nur Kütük, 2010 doğumlu Eyşan Duru Cankara, 2010 doğumlu Ela Taş, 2010 doğumlu Macide Kent ve 2011 doğumlu Naz Altunkiremit profesyonel lisans çıkartılarak Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden kadroya dahil edildi.

Gökgöz, açıklamasında, “Uzun yıllardan beri ligde yer almanın anahtarı güçlü bir altyapı. Her sezon kadromuzun büyük çoğunluğunu altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızdan oluşturuyoruz.

Sporcularımız kadroya girdikçe tecrübe kazanmaya ve devamında kadromuzun önemli parçası olmaya devam ediyorlar. Gelinen süreçte dışa bağımlı olmadan ligi iyi seviyede sürdüren bir yapı oluşturduk. İlçemizin çocukları ile çok büyük başarılar elde ettik. Bu sezonda tamamı kendi altyapımızdan yetişen sporcularımız ile 2. Ligde mücadele eden takımımıza yeni yıldızlarımızı kazandırdık. Biz çalışmaya üretmeye altyapımızdaki sporcularımıza profesyonel sporcu olma fırsatını sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.