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Etkinlikler kapsamında ülkücü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da 22 Eylül 2023 Cuma günü saat 20.00’de Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda hayranlarına konser verecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Pırlanta Pirinç Festivali’nin 22 Eylül’de başlayacağını söyledi. Gelgör, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü'yü ziyaret ederek İl ve İlçe Teşkilatını Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine davet etti.

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, tüm Çorum halkına da festival davetinde bulundu.