Osmancık İlçesini ziyaret eden Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, tuğla fabrikalarını da ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Osmancık’ta saha çalışması yapan Bekir Özsaçmacı, esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Özsaçmacı, “birlikte kazanacağız. Ülkemize yeniden baharlar gelecek” ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin önemi üzerinde duran Özsaçmacı, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi, barış, adaletle taçlandırmak istiyoruz. Seçimlerin önemi çok büyük. Lütfen sandığa, demokrasiye sahip çıkalım. Temel amacımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirmek, parlamentoda çoğunluğu sağlamak, ülkemize demokrasiyi, baharı getirmek” diye konuştu.

Tuğla fabrikalarını da ziyaret ederek gerek işverenin, gerekse çalışanların sorun ve taleplerini yerinde inceleyen Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında herkesin hakkını alacağını, tarafsız, dürüst, şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini kaydetti.

Osmancıklı iş insanları Selim Bilge ve Sakin Bilge’yi de ziyaret eden Özsaçmacı, gündemi değerlendirdi.

Osmancık ziyaretine; ayrıca CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, Milet İttifakına destek veren partilerin yöneticileri, İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları katıldı.

(Haber Merkezi)