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Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmesi beklenen Osmancık Belediyespor’da sezon başı yaşanan ekonomik kriz ve Osmnacık Belediyesi’nin destek vermemesi üzerine bilindiği üzere sezonun ilk maçı olan Safranboluspor maçına Çorum temsilcisi çıkmamıştı. Bir sezonda iki kez maça çıkmama hakkı bulunan Kırmızı-Beyazlılar bugün sahasında Çankırı Saray ile oynanacak olan 2.hafta maçına da oyuncu yetersizliği gerekçe göstererek çıkmadı.

Bu gelişme üzerine üst üste 2 maça çıkmayan Çorum temsilcisi amatör kümeye düştü.