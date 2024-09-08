Recep K. idaresindeki 06 CVU 470 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Osmancık Köprüsü’nde önünde seyreden Eren Ç.’nin kullandığı 19 ACA 130 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 19 ACA 130 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Kaan A., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile köprünün merkez istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK