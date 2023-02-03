Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Damla Akman 3 Şubat 2023 günü itibariyle Hastane Başhekimi olarak görevine başladı.

DAMLA AKMAN KİMDİR?

“1992 Çorum doğumlu olan Uzm. Dr. Damla Akman, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İlk görev yeri Pratisyen Tabip olarak görev yaptığı Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesidir. Anestezi ve Reanimasyon ihtisasını İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde tamamladı. 21.07.2022 tarihinde Osmancık Devlet Hastanemizde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yaparken 03.02.2023 tarihinden itibaren Hastanemiz Başhekimi olarak atanmıştır.”

(Volkan SINAYUÇ)

