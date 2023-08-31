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Osmancık Askerlik Şubesi Başkanvekili Asteğmen Ali Haydar Aydın, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin 20 Ağustos 1922'de tarihinin en şanlı zaferlerinden birini elde ettiğini söyledi.

Büyük taarruzun "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolası ile başladığını anımsatan Aydın "Bu büyük zafer Türk'ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır." diye konuştu.

Osmancık Kaymakam Vekili Taha Soydaş'ın Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle devam eden programın ardından Osmancık Şehitliği ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Yücel Başar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.