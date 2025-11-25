Yeni ekipmanlarla birlikte İtfaiye ekiplerinin yangın, arama-kurtarma ve acil müdahale alanlarındaki etkinliğinin artması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, modern ve güvenli ekipmanların hem personelin güvenliği hem de halkın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Osmancık Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Eskiadam ve Ahmet Özoğlu, ekipman tesliminin ardından İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Ziyarette, yeni ekipmanların tanıtımı yapıldı ve itfaiye personeline görevlerinde kolaylıklar dilendi.

Yetkililer, Osmancık Belediyesi’nin her zaman halkın güvenliğini öncelediğini belirterek, “İtfaiye teşkilatımızın donanımını sürekli yeniliyor, müdahale kapasitemizi güçlendiriyoruz. Amacımız, her türlü acil duruma en hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilmek” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi