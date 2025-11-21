Uzun yıllar Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğretmen ve idarecilik yapan, en son Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden emekli olan; Yozgat Sarıkaya’dan gelme, Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Ali, Nihat, Ferhat ve Tuğba Yılmaz’ın babası, Uysal Yılmaz’ın eşi olan Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz için askeri tören düzenlendi.

Tören, Beylerçelebi Camii’nde Cuma namazına müteakip gerçekleştirildi. Osmancık Müftüsü Ferhat Koçak, Kıbrıs Gazisi Yılmaz için helallik istedi ve cenaze namazını kıldırdı.



Törende, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ve Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Osman Barışmaz’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş yer aldı. Askeri törenin ardından Yurdaşen Yılmaz’ın naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına kondu. Ardından Asri mezarlığa getirilen naaş, burada dualarla defnedildi.

Yurdaşen Yılmaz, gazilik unvanının yanısıra uzun yıllar eğitim alanında hizmet vermiş değerli bir öğretmen ve idareciydi. Yılmaz ilçede birçok öğrenciye rehberlik etmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.