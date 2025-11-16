Çorum İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak, yolun asfaltlanması hedefleniyor.

AK Parti Osmancık İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli, yıllardır ulaşımda sorunların yaşandığı Danişment Köyü yolundaki asfalt altyapı çalışmalarına başlandığını açıkladı. Danişment Köyünü İstanbul yoluna bağlayan köy yolunda çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan İbrahim Şişli “Köyümüze hayırlı olsun” dedi.

Şişli, bu hizmetlerin ilçeye gelmesinde emeği ve desteği olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve İl Özel İdaresi yetkililerine Danişment Köyü halkı adına teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR