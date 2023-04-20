Sungurlu Yekbas Köyü’nden gelme Fatih Mahallesi’nde oturan Hasan İlgen’in kardeşi, Ümit İlgen’in babası, Hayrullah Sarıyüce’nin, eniştesi, Vergi Dairesinde çalışan Fatih Doğanbaz, Sungurluspor Kulübü Başkanı Mustafa Özdemir ve Polis Memuru Kazım Erdem’in kayınbabaları olan Osman İlgen vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün (20 Nisan) öğle namazının ardından Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

