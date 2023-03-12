Sağlık çalışanı Yunus ve İsmail’in babaları, Havuzlu Kahve işletmecisi Halil Gökhan Sezgen’in eniştesi çevresinde sevilen ve sayılan, Osmancık’tan gelme Osman Durukan, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 64 yaşında vefat etti.

Merhumun cenazesi öğle namazının ardından Osmancık Asri mezarlığında defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

