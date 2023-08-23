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Dalaman Belediyesi ve Darıyeri Mahallesi Muhtarlığının birlikte düzenledikleri Yayla Kültür Şenliğine Çeviksoy onur konuğu olarak davet edildi.

Şenlik, yarın sabah saatlerinde başlayıp gece 23.00’a kadar devam edecek.

Şenlikte, Muğla Tarım İl Müdürlüğü ve Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kötekli, Köyceğiz ve Fethiye Gençlik Merkezleri tarafından çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, sportif faaliyetler ve atölye çalışmaları yapılacak.

Şenlikte TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuğba Ger tarafından konser, eğitimci Alişan Kapaklıkaya tarafından “Ailede Mutluluk” konulu konferans verilecek.

Şenlik süresince Çorumlu yazar Osman Çeviksoy ile birlikte on yedi yazar kitaplarını imzalayacak. Yayla Kültür Şenliğinde 500’ü anne ve çocuğuna yazarından imzalı olmak üzere, toplamda katılımcılara 3000 kitap hediye edilecek.