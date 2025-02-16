Toplantıda öncelikli olarak sanayicilerin talepleri ele alındı. Bunun yanı sıra, atıl durumda olan tesislerin aktif hale getirilmesi ve Çorum OSB Kimyasal Arıtma Tesisi'nin fizibilite çalışmaları ile ilgili uygulama projelerinin yapılması konuları da detaylı bir şekilde görüşüldü.

Vali Ali Çalgan, OSB'nin sürdürülebilir kalkınması için bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını belirterek, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.

Bir diğer toplantı ise Çorum OSB Yönetim Kurulu Toplantısı olarak düzenlendi. Yine Vali Ali Çalgan'ın başkanlığında yapılan bu toplantıda, sanayicilerin taleplerinin yanı sıra, OSB'nin altyapı ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Toplantılar sonunda, sanayicilerin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli adımlar atılacağı ve projelerin hızla hayata geçirileceği bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ