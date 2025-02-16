As Kültür Düğün Salonu'nda düzenlenen yemeğe Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammed Fatih Bilgili ve eşi, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, etkinlikte yaptığı konuşmada 20 senedir arkadaşlarıyla beraber acısıyla tatlısıyla bugünlere geldiklerini, yitirilen hastaları olduğunu ancak el değdikleri şifa oldukları hastaları da olduğunu söyledi.

20 yılda bugünlere geldikleri için kendilerini kutlayan Harzadın, mutluluklarına ortak olan tüm katılımcılara teşekkür etti. Harzadın, birlikte yol yürüdüğü yönetim kurulu arkadaşlarını sahneye davet ederek, hizmetleri için her birine teşekkür etti.

Çorumlu kadınların salonu tamamen doldurduğu etkinlikte ONKO-SAV’a açıldığı günden beri desteğini esirgemeyen Çorumlu tanınmış sanatçı Nergiz Ay da mini bir konser verdi. Etkinliğe katılanlar Nergiz Ay’ın türkü ve şarkılarıyla gönüllerince eğlenirken, program yemekle son buldu.

Editör: NURDAN AKBAŞ