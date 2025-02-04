Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin yeni seçilen üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında OSB Müteşebbis Heyeti’ne yeni seçilen üyeler, Başaranhıncal’a hediye takdiminde bulundu.

Başaranhıncal, heyetin nazik ziyaretinden ve sundukları hediyelerden dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini iletti. Bu tür ziyaretlerin, sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin büyümesi ve gelişmesi adına işbirliğinin önemine değindi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR