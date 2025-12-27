Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler A-B (kız-erkek) Oryantiring İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Nadık’ta gerçekleşen müsabakalara toplam 47 öğrenci katılım sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Genç kızlar A kategorisi: 1.Yağmur Çiçek (Osmancık Borsa İstanbul MTAL), 2.Güneş Yılmaztürk (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L), 3.Ayşe Bülbül (Osmancık Borsa İstanbul MTAL).

Genç erkekler A kategorisi: 1.Necati Türkoğlu (Merkez Şehit Emin Güner MTAL), 2.Kayra Batuhan Demir (Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi), 3.Tuğra Yılmaz (Osmancık Borsa İstanbul MTAL).

Genç kızlar B kategorisi: 1.Nisanur Işık (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L), 2.Hilal Teke (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L), 3.Ayşenaz Uysaler (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L).

Genç erkekler B kategorisi: 1.Mehmet Eren Sarıçam (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L), 2.Arda Güder (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L), 3.Enes Kuytak (Osmancık 15 Temmuz Şehitleri A.L).

Osmancık’ın okulları 4 kategoride toplam 10 öğrenci ile ilk 3’e girmeyi başararak il birinciliğine damga vurdu.