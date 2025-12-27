Yeşilay Derneği’nin Türkiye genelinde spor faaliyetlerini durdurma kararı almasının ardından, Çorum’da faaliyet gösteren Yeşilay Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul’a giderek tüm haklarını Hattuşaş Spor Kulübü’ne devretti.

Önceki gün Yeşilay Derneği Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, Yeşilay Spor Kulübü’nün ismi resmen Hattuşaş Spor Kulübü olarak değiştirildi. Böylece kulüp, yeni adı ve yeni yönetimiyle yoluna devam etme kararı aldı.

Genel Kurul’un ardından Hattuşaş Spor Kulübü’nün yönetiminin tamamen kadınlardan oluşması dikkat çekti. Başkanlığa Eylem Teke seçilirken, kulübün yeni yönetimi Canan Özüyağlı, Esra Torun, Canan Şahin, Nuran Şahan’dan oluştu.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine Rabia Bilecen, Durmuş Buyruk, Ömer Ateş, Ümit Çiftbaş, Ahmet Çek, Denetim Kurulu Asil ÜyeliğineHaydar Demir, Fırat Teke, Hakan Tunçkılıç ve Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine ise Ayçin Kükrer, Hasan Öztürk, Mustafa Özdoğan getirildi.