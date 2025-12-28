Arca Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarının son maçında konuk olduğu Erzurumspor’a 1-0 yenilerek önemli bir yara daha aldı.

Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan’ın yönettiği maçta Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bir önceki hafta Sakaryaspor’u 2-0 yendikleri karşılaşmadaki on biri bozmadı.

Maça etkili başlayan Arca Çorum FK henüz 1.dakikada Eze ile gole yaklaşırken, kaleci Orbanic gole izin vermedi. Ev sahibi Erzurumspor ise 6.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile kaleci Sehic’i geçemeyince 0-0’lık eşitlik bozulmadı.

İlerleyen dakikalarda maç orta alan mücadelesine dönerken, iki takım da ciddi bir pozisyon bulamayınca ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Erzurumspor, 52.dakikada savunmadaki büyük hatanın faturasını Benhur’la kesince Arca Çorum FK 1-0 geriye düştü.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Arca Çorum FK rakip kalede beraberlik golünü ararken, Erzurumspor ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Çorum FK’nın savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar kalesinde tehlikeler yaşamasına neden oldu.

Son dakikalarda daha çok risk alan Arca Çorum FK yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Arca Çorum FK beraberlik golünü ararken, Erzurumspor 90+3’te Eren Tozlu ile penaltı vuruşundan yararlanamayınca karşılaşma Erzurum ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK sezonun ilk yarısını 32 puanla, Erzurumspor ise 33 puanla kapattı.

Muhabir: RIFAT KARA