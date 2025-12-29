Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısını Erzurumspor maçıyla birlikte tamamladı. Kırmızı-siyahlı takıma devre arasına girilmesi nedeniyle izin verildi.

Sportif Direktör Mustafa Soley’in verdiği bilgilere göre, Erzurumspor maçı sonrasında futbolculara 2 Ocak Cuma gününe kadar izin verildi. Kırmızı-siyahlılar, 2 Ocak Cuma günü Antalya’da toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklar. 6 gün sürecek devre arası kampıyla ikinci yarıya hazırlanacak olan Arca Çorum FK, 9 Ocak Cuma günü, Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçı için Antalya’dan Diyarbakır’a geçecek.