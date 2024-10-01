Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Şapinuva Kadeş Derneği, ilçede eğitim gören öğrenciler için ok atma etkinliği düzenledi.

Ortaköy 100. Yıl İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İsbir, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı İsbir yaptığı açıklamada, “Ata sporumuz olan okçuluğu öğrencilerimize tanıtmak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirerek farklı spor dallarına da yönelmelerine aracılık etmek istedik. Yılın belirli dönemlerin de diğer spor dalları ile ilgili etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Etkinlik sonrası düzenlenen Ok atma yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Belediye Başkanı İsbir tarafından para ödülü verildi.