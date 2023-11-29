Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ortaköy İlçe Müftülüğü ve Ortaköy Belediye Başkanlığı işbirliği ile ilçenin tören alanında Filistin’e destek için bir kermes düzenlendi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ecdad yadigarı Filistin’e destek amacıyla İlçe Müftülüğü ve Belediye Başkanlığı katkılarıyla bir kermes düzenlediklerini hatırlattı. İsbir; “İlçemiz kadınlarının evlerinde yaptığı yemek ve tatlılar ile esnafımızın verdiği gıda malzemeleri ile açılan kermesimize ilçe halkımız da büyük bir duyarlılık göstererek alışverişlerini yapıyorlar. Buradan elde edilen bağış ve kermes gelirleri İlçe Müftülüğü tarafından Filistin halkına destek hesaplarına aktarılacak. Organizasyonun yapılmasına öncülük eden İlçe Müftülüğü’ne ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ilçe halkına teşekkür ediyorum” dedi.