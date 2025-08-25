Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın üçüncüsü, Vali Ali Çalgan başkanlığında Ortaköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Ortaköy Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Çalgan, yerel ihtiyaç, talep ve önerileri dinledi. Muhtarların dile getirdiği sorunların kayıt altına alındığını belirten Vali Çalgan, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Çalgan, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya; Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Ortaköy Kaymakam Vekili Burak Şapaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile il ve ilçe kurum müdürleri de katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK