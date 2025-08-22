İlçenin gelişimi ve turizm potansiyeli açısından büyük önem taşıyan yolun yeniden yapımı için temaslarını sürdüren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş’i ziyaret ederek çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

Ziyarette yol yapımının durma sebebine ilişkin açıklama yapan Bölge Müdürü Ateş, çalışmaların “mahalli malzeme kaynaklarında yaşanan sıkıntılar” nedeniyle durduğunu belirtti. Serdar Ateş, yaşanan bu teknik aksaklıkların giderilmesinin ardından sürecin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Başkan İsbir, yolun ilçenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu yol bizim olmazsa olmazımızdır. İlçemize, Şapinuva’ya ve İncesu Kanyonu’na gelen yerli ve yabancı turistler mevcut yoldan şikâyetçi. Güzergâh yenilendiğinde daha çok turist ilçemize gelecektir” dedi.

Taner İsbir, ilçenin 65 yıllık geçmişine rağmen 38 kilometrelik bu yolun yapılmamasının gelişimi olumsuz etkilediğini belirterek, “Daha güvenli ve modern bir yol için gece gündüz Ankara’da Bakanlığımızla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bizim sevdamız Ortaköy. İşin ehli biziz, biz yaparız” ifadelerini kullandı.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, yolun tamamlanmasının yalnızca ulaşım açısından değil, aynı zamanda ilçenin turizm ve ekonomik gelişimi için de kritik olduğunu söyledi.

İsbir, “Şapinuva ören yeri ve İncesu Kanyonu, Ortaköy’ün turizmdeki en önemli değerleri. Ancak mevcut yolun durumu turistleri olumsuz etkiliyor. Daha modern bir yol ilçemize hareketlilik kazandıracak, esnafımıza da katkı sağlayacaktır” dedi.

Başkan İsbir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını, çözüm için yoğun girişimlerde bulunduklarını vurguladı. İlçenin her geçen gün büyüyen potansiyelini harekete geçirmek için Cemilbey–Ortaköy yolunun bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Taner İsbir’in girişimleriyle, yapımı duran yolun tekrar gündeme alınarak hızla tamamlanması, Ortaköy’ün gelecekteki gelişimi için kilit adım olarak değerlendiriliyor.

Muhabir: Haber Merkezi