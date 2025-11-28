Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerinin yakından tanıtmak amacıyla yürüttüğü “Şehrimi Tanıyorum” projesi kapsamında gezi etkinliği gerçekleştirdi. Hitit Üniversitesi’nde öğrenim gören 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinliğin ilk durağı Ortaköy ilçesi oldu.

Gençlik Meclisi tarafından organize edilen ve üniversitedeki öğrenci kulüpleriyle iş birliği içinde yürütülen gezide öğrenciler, Ortaköy’ün tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Proje kapsamında farklı ilçelere yönelik gezi programlarının önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.

Gezi sonunda memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, desteklerinden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere, Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat’a ve ilçe gezisine eşlik eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi