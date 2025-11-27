Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Muhtar Belli’nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yapılan ziyarette Başkan İsbir, muhtarlığın devlet geleneği içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Muhtarlık devletin mihenk taşlarından biridir. Bu kutsal görevde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ise Başkan İsbir’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ