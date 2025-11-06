Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitap ettiği grup toplantısında yer alan İsbir, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme imkânı buldu. Görüşmede Ortaköy hakkında bilgi veren İsbir, ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında da Cumhurbaşkanına kısaca bilgi aktardı.

Başkan İsbir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Ortaköy güzelse sebebi sensin” diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK