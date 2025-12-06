Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’yı makamında ziyaret ederek ilçede 2026 yılı için planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan İsbir, görüşmede Ortaköy içme suyu şebeke hattının yenilenmesi, Yük Deresi Göleti’nin ihalesi ve Çorum–Ortaköy karayolunun tamamlanması gibi ilçenin öncelikli projeleri hakkında kapsamlı bilgi sundu. İsbir, bu projelerin tamamlanmasıyla ilçenin altyapı ve ulaşımda önemli bir ivme kazanacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Ortaköy’ün projelerini yakından takip ettiklerini ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazgı, Başkan İsbir’e çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi