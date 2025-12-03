Ortaköy’deki anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kurumlarını kapsayan program kapsamında öğretmenlerle buluşan İsbir, her okulda büyük bir sevgi ve sıcaklıkla karşılandı. Eğitime ve eğitim emekçilerine verilen değeri vurgulayan İsbir, öğretmenlerin sadece sınıflarda değil, toplumun her alanında iz bırakan birer rehber olduğunu vurguladı.

“Geleceğimizi inşa eden, çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle, sabırla yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü gönülden kutladığını söyleyen Belediye Başkanı İsbir: “Onların emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları sayesinde daha aydınlık bir geleceğe yürüyoruz. Ortaköy Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olacağız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Eğitim neferlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi