Çorum'un Ortaköy İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Seyir Tepesi’nde yenileme ve genişletme çalışmalarının başladığını duyurdu.

İsbir, bölgede bulunan kamelyaların tamamen yenilendiğini ve Seyir Kafe’ye ek bir hizmet binasının yapımına başlandığını belirtti.

Başkan İsbir yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Taner İsbir, “Seyir Tepesi, hem ilçemiz halkının hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin keyifli vakit geçirdiği önemli bir nokta. Bu alanı daha konforlu ve modern hale getirmek için kamelyalarımızı yeniledik, ayrıca mevcut Seyir Kafe’ye ek bir hizmet binası kazandırıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ortaköy halkı için güzel bir yaşam alanı daha oluşacak” dedi.

İlçe halkının sosyal yaşamını canlandırmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu proje kapsamında, Seyir Tepesi’nin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapılacak. Vatandaşların dinlenip manzaranın keyfini çıkarabilecekleri modern bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, konuşmasını; “Her şey Ortaköy için. Bizim sevdamız Ortaköy. İlçemizin gelişmesi, güzelleşmesi ve yaşam kalitesinin artması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi